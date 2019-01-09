Van'ın Çaldıran ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. İlçedeki olumsuz hava şartları nedeniyle ilçe merkezi ve tüm köylerdeki okullar yarın (10 Ocak 2019) için tatil edildi.