Vanja Pavlovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vanja Pavlovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vanja Pavlovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vanja Pavlovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vanja Pavlovic 5 Ağustos 2004 tarihinde Požarevac şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vanja Pavlovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Vrsac U19 futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac U19 takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Vanja Pavlovic'nin OFK Vrsac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vanja Pavlovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vanja Pavlovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Kragujevac U19
10 Şubat 2023 yılında Vrsac U19
Vanja Pavlovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vanja Pavlovic şuan OFK Vrsac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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