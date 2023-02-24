Vanja Vojinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vanja Vojinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vanja Vojinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vanja Vojinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vanja Vojinovic 21 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vanja Vojinovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jedinstvo Konjevići futbol takımında oynamaktadır. Jedinstvo Konjevići takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Vanja Vojinovic'nin Jedinstvo Konjevići ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vanja Vojinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vanja Vojinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vanja Vojinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vanja Vojinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Borac Cacak U19

1 Temmuz 2020 yılında FK Gruza

27 Ağustos 2021 yılında Sloga Kraljevo

11 Şubat 2022 yılında Bilinmiyor

17 Temmuz 2022 yılında Famos Vojkovici

8 Şubat 2023 yılında Jedinstvo

Vanja Vojinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vanja Vojinovic şuan Jedinstvo Konjevići takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.