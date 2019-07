Vannevar Bush Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

VANNEVAR BUSH KİMDİR?



Doğum tarihi : 11.Mart.1890 Ölüm tarihi : 28.Haziran.1974

Vannevar Bush kaç yaşında öldü : 84

Kilo & Boy :

Burcu : Balık

Meslek : Mühendis, Mucit

Vannevar Bush doğum yeri : Everett, Massachusetts, ABD

Ölüm yeri : Belmont, Massachusetts, ABD

VANNEVAR BUSH BİYOGRAFİSİ



Vannevar Bush, 1931 yılında modern elektronik bilgisayarların öncüsü ilk analog bilgisayar olan Differential Analyzer’i icat etti.

Vannevar Bush, 11 Mart 1890 tarihinde Massachusetts Eyaletindeki Everett kentinde Emma Linwood née Paine, Perry Bush çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Aile 1892'de Chelsea, Massachusetts'e taşındı. 1909 yılında Chelsea Lisesi'nden mezun oldu. Tufts Kolejinden 1913 yılında mezun oldu. Öğrenimini Massachusetts Institute of Technology (MIT.) ve Harvard Üniversitesinde tamamladı. 1914-1917 arasında Tufts Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı.

Vannevar Bush, üniversiteden mezun olduktan sonra haftalık 14 dolara, New York'taki Schenectady'de General Electric'de çalıştı. Yüksek gerilim transformatörleri üzerinde çalışmak üzere Pittsfield, Massachusetts'teki General Electric fabrikasına transfer oldu. 1914 yılında Tufts Üniversitesinde matematik alanında 1917 yılına kadar öğretim üyeliği yaptı.

I. Dünya Savaşı boyunca ABD donanması hesabına denizaltıları tespit etmek için bir araç geliştirmeye çalıştı. 1919 yılında MIT’de öğretim görevlisi oldu. 1920 yılının sonlarına doğru büyük elektrik şebekelerinin işleyişini benzeştirim yöntemiyle incelemek amacıyla bir şebeke çözümleyicisi tasarladı.

Vannevar Bush, 1930 yılında MIT’de bir araştırma ekibiyle bilimsel problemlerde sık şık karşılaşılan diferansiyel denklemlerin çözümü için bir diferansiyel hesap makinesi geliştirdi. Aynca bilgi toplama ve düzeltme işlemini kolaylaştırmak amacıyla mikrofilm ve şifre kullanan bir aygıt geliştirdi.

Vannevar Bush ayrıca insan beyni gibi çalışan bir makine geliştirmek için fikir yürütüyordu. O dönemin en yaygın kayıt aleti mikrofilmdi ve Bush FBI’a onlar için mikrofilmleri kullanarak 1000 parmak izini bir dakika içinde inceleyebilen bir makine tasarlamayı önerdi fakat FBI kabul etmedi. Bush yine de çalışmalarını kesmedi ve bir masanın üzerine kurulan büyük boyutta bilgileri mikrofilm üzerine depolayabilen bir makine üretti. Rapid Selector ismini verdiği makineyi kullanan kişi hızlıca istediği belgeyi seçebiliyor ve belge projektörle ekrana yansıyordu.

Vannevar Bush, 1931 yılında modern elektronik bilgisayarların öncüsü ilk analog bilgisayar olan Differential Analyzer’i icat etti.

Vannevar Bush, 1939 yılında Carnegie Enstitüsü başkanlığına, 12 Haziran 1940 tarihinde Vannevar Bush, Başkan Franklin Roosevelt ile görüştü ve National Defense Research Committee (NDRC) / Ulusal Savunma Araştırmaları Komitesi başkanlığına getirildi. 1941 yılında ABD’nin atom bombası projesinde çalışan kimi araştırmacılar bir bomba yapımına yetecek uranyum-235’in elde edilmesinin 1945’e değin uzayabileceğini hesapladılar. Vannevar Bush’un 1942 yılında yazdığı, işlemlerin hızlandırılabileceğini vurgulayan bir rapor üzerine “Manhattan Projesi” adıyla anılan çalışmalar başlatıldı ve Vannevar Bush uranyum araştırmalarını yönetmekle görevlendirildi.

II. Dünya Savaşı sonrası da askeri danışmanlığını sürdürdü.

Vannevar Bush, Ağustos 1916'da Phoebe ile evlendi. Richard Davis Bush ve John Hathaway Bush adlarında 2 oğlu oldu.

Vannevar Bush, 28 Haziran 1974 tarihinde Belmont, Massachusetts, ABD’de 84 yaşında ölmüştür.

Mühendislik ve fizik problemlerinde grafik çözüm genellikle yeterlidir. Bush ve MIT’deki çalışma arkadaşları, 1927’den başlayarak diferansiyel denklemlerin bu grafik çözümlerini bulmak amacıyla çalışmalara başladılar.

İlk olarak geliştirdikleri sürekli integratör, d-y/dx; = fa (fı + fi) biçimindeki diferansiyel denklemleri çözebiliyordu. 1930’da geliştirdikleri daha geniş kapsamlı diferansiyel hesap makinesinde hesaplayıcı elemanlar arasındaki bağlantılar mil ve dişliler aracılığıyla yapılıyor, çözülecek denklemler disk ve çark integratörü yoluyla bir dizi halinde yazılıyordu. Bu dizilerden her biri, en fazla bir integrasyon, bir toplama, sabitle bir tek çarpma ya da y=f (x) cinsinden bir fonksiyon için kullanılabiliyordu. 18 ayrı değişkene kadar hesap yapabilen bu hesap makinesi mekanik hatalara açık olduğu için, sonuçlarda çeşitli sapmalara yol açıyordu.

Daha sonra 1945’de geliştirilen ve tümüyle elektronik Rockefeller hesap makinesi hesapların daha hızlı ve güvenilir bir biçimde yapılmasını sağladı. Bush’un gerçekleştirdiği hesap makinesi, Babba- ge’ın analitik ve diferansiyel hesap makinelerinin tasarımı konusunda tümüyle başarılı sonuç vermeyen girişimleri ile 1940’da geliştirilen bilgisayarlar arasında önemli bir geçiş aşaması oluşturdu.

1946’da ilk elektronik bilgisayar ENIAC’ın gerçekleştirilmesiyle başlayan bilgisayar çağı, 1940’da sonunda transistörün keşfiyle hız kazandı. 1960’da gelindiğinde de, Johannes Kepler’in elle dört yılda hesapladığı Mars yörüngeleri bir bilgisayarın yalnızca birkaç saniyede çözebileceği bir probleme dönüşmüştü.