Varak Baskı İşçisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 7322.56

Meslek Adı : Varak Baskı İşçisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu : Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Basımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Varak baskı makinesini kullanarak varak basım yapan, varak baskı makinelerinin periyodik bakımını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Varak Baskı İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak,

b) Varak baskı işlemleri ,için hazırlık yapmak,

c) Varak baskı yapmak,

d) Makinenin periyodik bakımını yapmak,

e) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Varak Baskı İşçisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Siyanür Cihazı Operatörü (Cevher İşleme) mesleği için “8112.09” kod olarak kullanılır iken Aikido Hakemi mesleği için “3422.49” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Varak Baskı İşçisi Meslek Kodu “7322.56” olarak belirlenmiştir.

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