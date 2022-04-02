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Vargel Tezgâhı ne demek, TDK'ya göre Vargel Tezgâhı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Vargel Tezgâhı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Vargel Tezgâhı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Vargel Tezgâhı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Vargel Tezgâhı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Vargel Tezgâhı ne demek, TDK'ya göre Vargel Tezgâhı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Vargel tezgâhı ne demek? Vargel tezgâhı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi vargel tezgâhı kelimesi. Peki vargel tezgâhı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre vargel tezgâhı nedir, vargel tezgâhı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

VARGEL TEZGÂHI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Vargel tezgâhı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre vargel tezgâhı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Madenî parçaların üzerindeki kabalıkları almak için kullanılan makine

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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