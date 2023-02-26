Varlam Kilasonia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Varlam Kilasonia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Varlam Kilasonia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Varlam Kilasonia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Varlam Kilasonia 9 Ocak 1993 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ვარლამ კილასონია şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Varlam Kilasonia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Varlam Kilasonia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samtredia futbol takımında oynamaktadır. FC Samtredia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Varlam Kilasonia'nin FC Samtredia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Varlam Kilasonia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Varlam Kilasonia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Varlam Kilasonia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Varlam Kilasonia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2014 yılında Metalurgi R.

15 Ocak 2015 yılında Tskhinvali

22 Temmuz 2015 yılında Sioni Bolnisi

1 Temmuz 2016 yılında Rustavi

31 Ocak 2017 yılında Kolkheti Poti

1 Ocak 2018 yılında FC Shevardeni

1 Temmuz 2018 yılında Rustavi

1 Ocak 2019 yılında FC Samtredia

1 Ocak 2021 yılında Sioni Bolnisi

1 Temmuz 2022 yılında FC Samtredia

Varlam Kilasonia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Varlam Kilasonia şuan FC Samtredia takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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