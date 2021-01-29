Türk futbolunda Beşiktaş ve Altay'da uzun yıllar forma giyerek efsaneleşmiş kaleci Varol Ürkmez, kanser tedavisi görüyordu. Sabah'ın haberine göre, ani bir şekilde rahatsızlanan Ürkmez'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Peki, Varol Ürkmez kimdir, kaç yaşında ve nereli? Varol Ürkmez neden öldü? İşte detaylar...

VAROL ÜRKMEZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1937 yılında Sakarya'da dünyaya gelen Varol Ürkmez, 84 yaşında hayatını kaybetti. Futbol oynadığı dönemde Beşiktaş, Altay ve Galatasaray gibi takımların formasını giyen Ürkmez, dönemin efsane kalecileri arasında yer alıyordu. Dönemin sinema filmlerinde de rol alan Varol Ürkmez, 5 farklı yeşilçam filminde oyunculuk performansını sergilemişti. Ürkmez, Beşiktaş'ta 67, Altay'da 256 maça çıkmıştı. Toplam kariyerinde ise 355 maçta görev aldı.

1957'de Emel Ürkmez ile ilk evliliğini yapan Ürkmez'in bu evlilikten 1 Temmuz 1958 günü Sibel isimli kız çocuğu dünyaya geldi. Suzan Avcı ile bir Beşiktaş-Altay maçından sonra evlenmeye karar verseler de ilişkileri evlilikle sonuçlanamadı. Toplamda 5 nikâh, 52 nişan yapmıştır.

1964-65 sezonu sonrası bir grup tarafından maç sattığı iddiası ile dövülmüştü. Ürkmez, bu nedenle "Şikeci Varol" lakabını almışsa da asla böyle bir olayın gerçekleştiğini kabul etmemiştir. 1967'de ise rakip takımdan bir futbolcuyu yumrukladığı için ceza aldı. 1968'de Altay tarafından kadro dışı bırakıldı. 1969'da adı bir kaçakçılık davasına karışan futbolcu hapse atıldı. Tutukluluğu yaklaşık 2 ay boyunca sürdü. 1971'te yine bir otomobil kaçakçılığı suçundan yakalanıp hapse atıldı.

NEDEN ÖLDÜ?

Varol Ürkmez, evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Siyami Ersek Hastanesi'nde ilk müdahale yapılan Ürkmez'in kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Ürkmez tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Milli kaleci uzun yıllardır kanser tedavisi görüyordu.