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Varyant ne demek, TDK'ya göre Varyant kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Varyant kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Varyant ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Varyant nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Varyant kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Varyant ne demek, TDK'ya göre Varyant kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Varyant ne demek? Varyant TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi varyant kelimesi. Peki varyant ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre varyant nedir, varyant kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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VARYANT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Varyant kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Varyant kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre varyant kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir yol şebekesi üzerinde, belli bir noktadan ayrılarak başka bir noktadan aynı yolla birleşen ikinci derecedeki yol
- Masal, efsane, bilmece, oyun, gelenek vb. bir metnin, bir eserin, bir olayın aslından az çok ayrılan değişik biçimli olanı, değişke
- Bir dil içindeki her türlü çeşitlenme

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