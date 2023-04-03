Vasco Walz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasco Walz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasco Walz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vasco Walz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vasco Walz 15 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. Almanya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Vasco Donato Walz şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vasco Walz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LEADERBROCK yapmaktadır. Vasco Walz, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Borussia Dortmund U19 futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vasco Walz'nin Borussia Dortmund U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Vasco Walz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/vascodonato21/
Vasco Walz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vasco Walz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Karlsruhe Alt.
1 Temmuz 2019 yılında B. Dortmund U17
1 Temmuz 2021 yılında B. Dortmund U19
Vasco Walz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vasco Walz şuan Borussia Dortmund U19 takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SV 08 Kuppenheim, Offenburger FV (-2016), Karlsruher SC (2016-2019), Borussia Dortmund (2019-)
Vasco Walz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Almanya U17 takımında 6 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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