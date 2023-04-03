Vasco Walz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasco Walz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Vasco Walz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vasco Walz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.