Vasconcelos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasconcelos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vasconcelos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vasconcelos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vasconcelos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasconcelos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasconcelos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasconcelos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasconcelos 26 Şubat 2005 tarihinde Braga şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da João de Vasconcelos Faria Gonçalves şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasconcelos Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vasconcelos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SSC Braga U23 futbol takımında oynamaktadır. SSC Braga U23 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Vasconcelos'nin SSC Braga U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vasconcelosboyu ve yaşı kaç

Vasconcelos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasconcelos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Palmeiras U15

1 Temmuz 2019 yılında Braga U15

1 Temmuz 2020 yılında Braga U17

1 Ocak 2022 yılında Braga U23

Vasconcelos kimdir

Vasconcelos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasconcelos şuan SSC Braga U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Braga (2013-14;2017-), CB Póvoa Lanhoso (2014-16), CB Fafe (2016-17)

Vasconcelos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U18 takımında 20 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 20 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 4 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 20 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz U15 takımında 10 numaralı formasıyla 22 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vasconcelos nereli

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