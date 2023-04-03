Vasconcelos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasconcelos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Vasconcelos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vasconcelos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.