Vasektomi ne demek, TDK'ya göre Vasektomi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Vasektomi ne demek? Vasektomi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi vasektomi kelimesi. Peki vasektomi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre vasektomi nedir, vasektomi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

VASEKTOMİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Vasektomi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Vasektomi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre vasektomi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kısırlaştırma

