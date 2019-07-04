Vasfi Rıza Zobu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

VASFİ RIZA ZOBU KİMDİR?



Doğum tarihi : 05.Aralık.1902 Ölüm tarihi : 23.Kasım.1992

Vasfi Rıza Zobu kaç yaşında öldü : 90

Kilo & Boy :

Burcu : Yay

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Sinema Oyuncusu

Vasfi Rıza Zobu doğum yeri : İstanbul

Ölüm yeri : İstanbul

VASFİ RIZA ZOBU BİYOGRAFİSİ



Vasfi Rıza Zobu, 5 Aralık 1902 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Asıl ismi; Mehmed Vasfi Rıza'dır. Vasfi Rıza Zobu, kendisi gibi tiyatrocu olan Bilge Zobu'nun amcasıdır.

Beyazıt Rüştiyesi`ni bitirdikten sonra Kuleli Askerî Lisesi'ne girdi ancak yarıda bırakarak okuldan ayrıldı ve Alman Ticaret Mektebi'ne girdi ve oradan mezun oldu. Daha sonra, Sanayi-i Nefise Mektebinde (İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'ne) 2 yıl devam etti.

1917 yılında Darülbedayi Tiyatro Okulu'na başladı, 1923'te ise Şehir Tiyatrosunda oyuncu olarak sahneye çıkmaya başladı.

Güldürü adı altında Osmanlı devlet ve toplum hayatı ve kurumlarıyla alay edici eserler veren Musahipzade Celal'in Aynaroz Kadısı ve Bir Kavuk Devrildi gibi oyunlarında rol aldı. Şehir Tiyatroları'nda oyuncu, yönetmen ve yönetici olarak uzun yıllar görev yaptı.

Birçok çeviri ve uyarlama oyuna imza atan Vasfi Rıza Zobu, özellikle güldürü ve vodvillerdeki rolleri ile beğeni kazandı. 1921'de kısa dizi filmlerle sinema oyunculuğuna da başladı

Sinemada da Muhsin Ertuğrul'un yönettiği; Bican Efendi Vekilharç, Ateşten Gömlek, Karım Beni Aldatırsa, Söz Bir Allah Bir, Aynaroz Kadısı, Tosun Paşa, Kızılırmak (Karakoyun), Edi İle Büdü gibi filmlerde aktörlük yaptı.

Vasfi Rıza Zobu, son olarak 1972'de Cevat Fehmi Başkut'un Buzlar Çözülmeden adlı oyununda sahneye çıktı. Daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları genel sanat yönetmenliğine getirildi. 1975 yılında yaş haddinden emekli oldu. 1981'de tekrar getirildiği bu vazifeden 1984'te ayrıldı.

1923'den sonra gazete ve dergilerde tiyatro ile ilgili yazılar yazdı. 1987 yılında Devlet Sanatçısı ödülü aldı.

Vasfi Rıza Zobu, Rukiye hanım ile evli idi.

Vasfi Rıza Zobu, 23 Kasım 1992 tarihinde İstanbul'da vefat etti.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları :

- Aynaroz Kadısı, Yazar- Musahipzade Celal'in

- Bir Kavuk Devrildi, Yazar- Musahipzade Celal'in

- Kafatası, Yazar- Nazım Hikmet

- Lüküs Hayat, Yazar- Ekrem Reşit Rey

- Deli Dolu, Yazar- Ekrem Reşit Rey

- Leblebici Horhor, Yazar- Nalyan

- İki Efendinin Uşağı, Yazar- Goldoni

- Paydos, Yazar- Cevat Fehmi Başkut

- Hisse-i Şayia, Yazar- Daniel Riche

- Buzlar Çözülmeden, Yazar-Cevat Fehmi Başkut

Filmleri :

1917 - Bican Bey Vekilharç

1922 - Boğaziçi Esrarı (Nur Baba)

1922 - İstanbul`da Bir Facia-i Aşk

1923 - Leblebici Horhor

1923 - Ateşten Gömlek

1928 - Bir Sigara Yüzünden

1928 - Ankara Postası

1929 - Kaçakçılar

1933 - Söz Bir Allah Bir

1933 - Karım Beni Aldatırsa

1934 - Milyon Avcıları

1934 - Leblebici Horhor Ağa

1938 - Aynaroz Kadısı

1939 - Allahın Cenneti

1939 - Bir Kavuk Devrildi

1939 - Tosun Paşa

1940 - Akasya Palas

1945 - Yayla Kartalı

1946 - Kızılırmak - Karakoyun

1946 - Harman Sonu (Köy Güzeli)

1952 - Edi ile Büdü Tiyatrocu

1952 - Edi ile Büdü