Vasfi Uçaroğlu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

VASFİ UÇAROĞLU KİMDİR?



Doğum tarihi : ??.??.1928 Ölüm tarihi : 29.Haziran.2011

Vasfi Uçaroğlu kaç yaşında öldü : 83



VASFİ UÇAROĞLU BİYOGRAFİSİ

Kilo & Boy :Burcu :Meslek : MüzisyenVasfi Uçaroğlu doğum yeri : İzmirÖlüm yeri : İstanbul



Vasfi Uçaroğlu, 1928 de İzmir’de doğmuştur. Beş yaşındayken babasının çalıştırdığı cambazhanede bir elde zil, öteki elde tokmak olduğu halde çalınan bir müzik aleti olan "krankas davulu" çalarak müziğe başladı. İzmir Şehir Orkestrası’nda Klarnet çalarak profesyonel müzik hayatına atıldı. İlk kez "Ege Caz Orkestrası"nda davul çalarak profesyonelliğe geçti. Daha sonra "Müfit Kiper Orkestrası"yla birlikte Beyrut'a giderek bir süre orada çalıştı. 1964 yılında Türkiye’ye döndü.

1950′lerin önemli orkestralarından olan İsmet Sıral’ın orkestrasında da bateri çalmıştır. 1952 yılında ise ”Orkestra Hisar” adlı kendi orkestrasını kurmuştur. Bu orkestra; tenor saksofonda Nevzat Yalaz, piyanoda Turgut Dalar, vokalde Tanju Okan, bateride Vasfi Uçaroğlu, trompet ve akordeonda Erol Sıdal gibi değerli isimlerden oluşuyordu.

1966 yılında kendi adını taşıyan "Vasfi Uçaroğlu orkestrası”nı kurdu. Orkestrasıyla birlikte, Tanju Okan, Berkant Akgürgen ve Kamuran Akkor gibi dönemin ünlü solistleriyle birlikte sahne almış, plaklar doldurmuş ve birçok filmde de rol almıştır. "Vasfi Uçaroğlu Orkestrası"nda 1967 yılında solist olarak şarkı söylemeye başlayan, aynı zamanda Gönül Akkor’un da kızkardeşi olan Kamuran Akkor'la 1968 yılında evlendi.

Birçok türküye caz yorumu getirmesiyle tanınan sanatçı kendi orkestrası dışında birçok başka orkestrada da çalmıştır. Ayrıca, 1964 yılında Belgrat’ta düzenlenen ‘Balkan melodileri festivali’nde’ Türkiye’yi başarıyla temsil eden Vasfi Uçaroğlu "millî baterist" ünvanı da almıştır.

Müzisyen çift 2002 yılında kurulan "Gayrettepe Çevre Kültür Türk Müziği Korosu"nda uzun süre büyük bir özveri ile çalıştılar. 29 Haziran 2011de akciğer kanseri tedavisi gördüğü Çapa Tıp Fakültesinde 83 yaşında hayata gözlerini yummuştur. Evlilikleri : 1968 yılında Kamuran Akkor'la evlenmiştir. Vasfi Uçaroğlu ve Kamuran Akkor'un Mine ve Menekşe adını verdikleri iki kızları oldu.

45’lik Plakları:

Vasfi Uçaroğlu Orkestrası & Başar Tamer: ‘Hey Ayşe’ [‘Sevgili Babam’ filminden]

Vasfi Uçaroğlu Orkestrası & Halit Kıvanç: ‘Yaşa Fenerbahçe’ [Ezgi Plak]

Vasfi Uçaroğlu Orkestrası & Berkant: ‘Ah Kızlar/ Seni Özlerim’

Vasfi Uçaroğlu Orkestrası & Kamuran Akkor: Çok sayıda 45’lik plak.

Filmleri:

Şıngırdak Melahat [1965], Altın Kollu Adam [1966], Siyah Otomobil [1966], Can Düşmanı [1966], Deli Fişek [1967], Sevgili Babam [1969] ve Tatlı Günler [1969]