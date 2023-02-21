Vasil Kusej kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasil Kusej Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasil Kusej adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasil Kusej Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasil Kusej 24 Mayıs 2000 tarihinde Ústí nad Labem şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Vasil Kušej şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasil Kusej Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UT s.r.o yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mlada Boleslav futbol takımında oynamaktadır. FK Mlada Boleslav takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vasil Kusej'nin FK Mlada Boleslav ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vasil Kusej Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasil Kusej isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasil Kusej Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasil Kusej futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında D. Dresden U17

1 Temmuz 2017 yılında D. Dresden U19

1 Temmuz 2019 yılında Dresden

2 Eylül 2019 yılında FC Wacker

30 Haziran 2020 yılında Dresden

3 Ağustos 2020 yılında Usti nad Labem

30 Haziran 2021 yılında Dresden

1 Temmuz 2021 yılında 1.SK Prostejov

20 Ocak 2023 yılında Mlada Boleslav

Vasil Kusej Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasil Kusej şuan FK Mlada Boleslav takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vasil Kusej Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Ravel junior Ústí nad Labem (2007 - 2010)FK Ústí nad Labem (2010 - 2012)FK Teplice (2012 - 2014)FK Ústí nad Labem (2014 - 2015)SG Dynamo Dresden (2015 - 2019)

Çek Cumhuriyeti U18 takımında 17 numaralı formasıyla 7 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 4 gol atmıştır.

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