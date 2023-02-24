Vasil Nankov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasil Nankov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasil Nankov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasil Nankov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasil Nankov 1 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasil Nankov Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vasil Nankov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Litex Lovech futbol takımında oynamaktadır. Litex Lovech takımına - tarihinde katılmıştır. Vasil Nankov'nin Litex Lovech ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vasil Nankov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasil Nankov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasil Nankov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasil Nankov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasil Nankov şuan Litex Lovech takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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