Vasil Shkurtaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasil Shkurtaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasil Shkurtaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasil Shkurtaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasil Shkurtaj 27 Şubat 1992 tarihinde Chania şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Arnavutluk,Yunanistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasil Shkurtaj Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BFM yapmaktadır. Vasil Shkurtaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Laçi futbol takımında oynamaktadır. KF Laçi takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vasil Shkurtaj'nin KF Laçi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vasil Shkurtaj Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/skourtisv

Vasil Shkurtaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasil Shkurtaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 575 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasil Shkurtaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasil Shkurtaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Olympiakos U20

1 Ocak 2010 yılında Lazio U19

1 Temmuz 2010 yılında Panionios

1 Ocak 2011 yılında Thrasyvoulos

30 Haziran 2011 yılında Panionios

1 Temmuz 2011 yılında Platanias

1 Ocak 2012 yılında Vilaverdense

1 Temmuz 2012 yılında Tondela

15 Eylül 2013 yılında Roda JC

1 Temmuz 2014 yılında Niki Volou

26 Ocak 2015 yılında Asteras Tripoli

1 Ocak 2016 yılında Skoda Xanthi

21 Temmuz 2016 yılında Aris Limassol

9 Eylül 2017 yılında FC Luftëtari

3 Ocak 2019 yılında FK Kukësi

30 Eylül 2020 yılında JX Beidamen

19 Ocak 2022 yılında FK Kukësi

18 Ağustos 2022 yılında KF Laçi

Vasil Shkurtaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasil Shkurtaj şuan KF Laçi takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Vasil Shkurtaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U21 takımında 9 numaralı formasıyla 17 Kasım 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

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