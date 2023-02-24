Vasil Valchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasil Valchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasil Valchev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasil Valchev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasil Valchev 10 Eylül 2000 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Васил Петров Вълчев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasil Valchev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vasil Valchev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strumska Slava futbol takımında oynamaktadır. Strumska Slava takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vasil Valchev'nin Strumska Slava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vasil Valchev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasil Valchev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasil Valchev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasil Valchev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında Sportist Svoge

1 Temmuz 2021 yılında Kostinbrod

16 Şubat 2022 yılında Lok. Mezdra

1 Temmuz 2022 yılında Strumska Slava

Vasil Valchev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasil Valchev şuan Strumska Slava takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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