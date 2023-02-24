Vasilije Perkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilije Perkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilije Perkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilije Perkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilije Perkovic 21 Ağustos 2002 tarihinde München şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Vasilije Perković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilije Perkovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vasilije Perkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloga Meridian futbol takımında oynamaktadır. FK Sloga Meridian takımına 16 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Vasilije Perkovic'nin FK Sloga Meridian ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vasilije Perkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilije Perkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasilije Perkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilije Perkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Şubat 2023 yılında Sloga Meridian

Vasilije Perkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilije Perkovic şuan FK Sloga Meridian takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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