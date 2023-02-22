Vasilios Alexiou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Alexiou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilios Alexiou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vasilios Alexiou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vasilios Alexiou 12 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βασίλειος Αλεξίου şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vasilios Alexiou Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Proodeftiki Neolea futbol takımında oynamaktadır. Proodeftiki Neolea takımına 24 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Vasilios Alexiou'nin Proodeftiki Neolea ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Vasilios Alexiou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vasilios Alexiou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Fostiras
24 Ağustos 2021 yılında Proodeftiki
Vasilios Alexiou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vasilios Alexiou şuan Proodeftiki Neolea takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.
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