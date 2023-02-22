Vasilios Angelopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Angelopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilios Angelopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilios Angelopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilios Angelopoulos 12 Şubat 1997 tarihinde Pyrgos şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βασίλειος Αγγελόπουλος şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilios Angelopoulos Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Vasilios Angelopoulos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Proodeftiki Neolea futbol takımında oynamaktadır. Proodeftiki Neolea takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vasilios Angelopoulos'nin Proodeftiki Neolea ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vasilios Angelopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilios Angelopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vasilios Angelopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilios Angelopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Mart 2014 yılında Panathinaikos

22 Temmuz 2016 yılında Iraklis

11 Temmuz 2017 yılında Platanias

1 Eylül 2018 yılında Aris Limassol

1 Temmuz 2019 yılında ASIL Lysi

24 Ekim 2020 yılında Aspropyrgos

25 Ocak 2021 yılında Doxa Dramas

10 Ağustos 2021 yılında AE Kifisias

10 Ağustos 2022 yılında Proodeftiki

Vasilios Angelopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilios Angelopoulos şuan Proodeftiki Neolea takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Vasilios Angelopoulos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U19 takımında 8 numaralı formasıyla 5 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U18 takımında 8 numaralı formasıyla 3 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Yunanistan U17 takımında 8 numaralı formasıyla 1 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.