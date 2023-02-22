Vasilios Athanasiou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Athanasiou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilios Athanasiou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilios Athanasiou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilios Athanasiou 24 Temmuz 1999 tarihinde Egio şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βασίλειος Αθανασίου şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilios Athanasiou Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini E.C.DIMITRIADIS sro yapmaktadır. Vasilios Athanasiou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Giannina futbol takımında oynamaktadır. PAS Giannina takımına 29 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Vasilios Athanasiou'nin PAS Giannina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vasilios Athanasiou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilios Athanasiou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasilios Athanasiou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilios Athanasiou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağustos 2016 yılında Panegialios

28 Temmuz 2018 yılında UC AlbinoLeffe

23 Temmuz 2019 yılında Mantova

29 Eylül 2020 yılında PAS Giannina

Vasilios Athanasiou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilios Athanasiou şuan PAS Giannina takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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