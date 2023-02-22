Vasilios Baxevanos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Baxevanos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vasilios Baxevanos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vasilios Baxevanos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vasilios Baxevanos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Baxevanos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vasilios Baxevanos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Baxevanos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilios Baxevanos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilios Baxevanos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilios Baxevanos 23 Ekim 1993 tarihinde Aalen şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Yunanistan,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Βασίλειος Μπαξεβάνος şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilios Baxevanos Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zafi Agent yapmaktadır. Vasilios Baxevanos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GS Ilioupolis futbol takımında oynamaktadır. GS Ilioupolis takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vasilios Baxevanos'nin GS Ilioupolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vasilios Baxevanos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilios Baxevanos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Vasilios Baxevanos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilios Baxevanos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında An. Giannitson

28 Ocak 2013 yılında Panachaiki

1 Temmuz 2013 yılında An. Giannitson

27 Ağustos 2014 yılında Paniliakos

1 Ocak 2015 yılında Pierikos

27 Ağustos 2015 yılında Tyrnavos 2005

14 Ocak 2016 yılında PAEEK Kyrenia

28 Ocak 2017 yılında APE Lagada

18 Eylül 2017 yılında Panarkadikos

22 Temmuz 2018 yılında Diagoras

29 Ağustos 2019 yılında AO Egaleo

10 Ocak 2020 yılında Aspropyrgos

26 Ağustos 2020 yılında Almopos

10 Mart 2021 yılında AS Rodos

3 Eylül 2021 yılında AO Trikala

23 Temmuz 2022 yılında Alki Oroklini

21 Ocak 2023 yılında GS Ilioupolis

Vasilios Baxevanos kimdir

Vasilios Baxevanos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilios Baxevanos şuan GS Ilioupolis takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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Vasilios Baxevanos nereli

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