Vasilios Bouzas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Bouzas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilios Bouzas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilios Bouzas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilios Bouzas 30 Haziran 1993 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βασίλειος Μπούζας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilios Bouzas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KICK OFF SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Vasilios Bouzas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veria NPS futbol takımında oynamaktadır. Veria NPS takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vasilios Bouzas'nin Veria NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vasilios Bouzas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilios Bouzas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasilios Bouzas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilios Bouzas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Panionios

31 Temmuz 2015 yılında GS Kallithea

30 Haziran 2016 yılında Panionios

30 Ağustos 2016 yılında Panegialios

29 Ağustos 2017 yılında Ergotelis

1 Temmuz 2018 yılında Wadi Degla

23 Kasım 2020 yılında Kulüpsüz

30 Ocak 2021 yılında Gaish

1 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

13 Şubat 2022 yılında Ast. Vlachioti

31 Temmuz 2022 yılında Veria NPS

Vasilios Bouzas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilios Bouzas şuan Veria NPS takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vasilios Bouzas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AO Galaxias, Ethnikos Asteras, AO Kalamakiou

Yunanistan U21 takımında 16 numaralı formasıyla 5 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 16 numaralı formasıyla 22 Mayıs 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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