Vasilios Chatziemmanouil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Chatziemmanouil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilios Chatziemmanouil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilios Chatziemmanouil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilios Chatziemmanouil 9 Ağustos 1999 tarihinde Nea Makri şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βασίλειος Χατζηεμμανουήλ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilios Chatziemmanouil Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vasilios Chatziemmanouil, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina B futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vasilios Chatziemmanouil'nin AEK Atina B ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Vasilios Chatziemmanouil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilios Chatziemmanouil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasilios Chatziemmanouil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilios Chatziemmanouil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında AEK Atina

2 Temmuz 2018 yılında Ag. Anargyroi

30 Haziran 2019 yılında AEK Atina

18 Temmuz 2019 yılında Fostiras

30 Haziran 2020 yılında AEK Atina

1 Temmuz 2021 yılında AEK Atina B

Vasilios Chatziemmanouil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilios Chatziemmanouil şuan AEK Atina B takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

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