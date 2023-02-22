Vasilios Dotis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Dotis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilios Dotis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilios Dotis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilios Dotis 8 Şubat 2002 tarihinde Ioannina şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βασίλειος Ντότης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilios Dotis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vasilios Dotis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PASA Irodotos futbol takımında oynamaktadır. PASA Irodotos takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vasilios Dotis'nin PASA Irodotos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vasilios Dotis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilios Dotis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasilios Dotis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilios Dotis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ekim 2020 yılında Michalovce U19

1 Ocak 2021 yılında Michalovce

17 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz

24 Ocak 2023 yılında PASA Irodotos

Vasilios Dotis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilios Dotis şuan PASA Irodotos takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vasilios Dotis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Olympiacos

Yunanistan U17 takımında 11 numaralı formasıyla 25 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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