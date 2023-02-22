Vasilios Efthymiou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Efthymiou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilios Efthymiou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilios Efthymiou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilios Efthymiou 17 Mart 1999 tarihinde Preveza şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βασίλειος Ευθυμίου şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilios Efthymiou Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vasilios Efthymiou, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Proodeftiki Neolea futbol takımında oynamaktadır. Proodeftiki Neolea takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vasilios Efthymiou'nin Proodeftiki Neolea ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vasilios Efthymiou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilios Efthymiou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasilios Efthymiou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilios Efthymiou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Iraklis U20

5 Eylül 2017 yılında Thesprotos

31 Temmuz 2020 yılında AO Trikala

20 Temmuz 2022 yılında Proodeftiki

Vasilios Efthymiou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilios Efthymiou şuan Proodeftiki Neolea takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.

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