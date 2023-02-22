Vasilios Fasidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Fasidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilios Fasidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilios Fasidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilios Fasidis 22 Haziran 1996 tarihinde Veria şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βασίλειος Φασίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilios Fasidis Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vasilios Fasidis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veria NPS futbol takımında oynamaktadır. Veria NPS takımına 14 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Vasilios Fasidis'nin Veria NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vasilios Fasidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilios Fasidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasilios Fasidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilios Fasidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Skoda Xanthi

13 Temmuz 2016 yılında Eginiakos

30 Haziran 2017 yılında AO Xanthi

1 Temmuz 2019 yılında PAOK

2 Temmuz 2019 yılında AO Xanthi

31 Aralık 2020 yılında PAOK

29 Ocak 2021 yılında AO Trikala

30 Haziran 2021 yılında PAOK

1 Temmuz 2021 yılında PAOK Saloniki B

14 Eylül 2022 yılında Veria NPS

Vasilios Fasidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilios Fasidis şuan Veria NPS takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Vasilios Fasidis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 22 numaralı formasıyla 22 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U18 takımında 7 numaralı formasıyla 4 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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