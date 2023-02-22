Vasilios Gavriilidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Gavriilidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilios Gavriilidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilios Gavriilidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilios Gavriilidis 20 Ekim 1992 tarihinde Kavala şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βασίλειος Γαβριηλίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilios Gavriilidis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vasilios Gavriilidis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niki Volou futbol takımında oynamaktadır. Niki Volou takımına 6 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vasilios Gavriilidis'nin Niki Volou ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vasilios Gavriilidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilios Gavriilidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasilios Gavriilidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilios Gavriilidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında APS Zakynthos

1 Ocak 2012 yılında AO Kavala

1 Ocak 2013 yılında APS Zakynthos

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2014 yılında Orfeas Elefth.

1 Temmuz 2014 yılında AO Kavala

1 Temmuz 2015 yılında Panthrakikos

31 Ocak 2017 yılında Panserraikos

20 Temmuz 2017 yılında Panegialios

26 Temmuz 2018 yılında AO Kavala

28 Temmuz 2021 yılında Veria NPS

6 Ağustos 2022 yılında Niki Volou

Vasilios Gavriilidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilios Gavriilidis şuan Niki Volou takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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