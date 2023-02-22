Vasilios Gordeziani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Gordeziani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilios Gordeziani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilios Gordeziani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilios Gordeziani 29 Ocak 2002 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan,Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da Βασίλειος Γκορντεζιάνι şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilios Gordeziani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PURE yapmaktadır. Vasilios Gordeziani, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vasilios Gordeziani'nin PAOK Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vasilios Gordeziani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilios Gordeziani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vasilios Gordeziani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilios Gordeziani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında PAOK U19

1 Temmuz 2021 yılında PAOK Saloniki B

1 Temmuz 2022 yılında PAOK

Vasilios Gordeziani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilios Gordeziani şuan PAOK Thessaloniki takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.