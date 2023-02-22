Vasilios Grosdis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Grosdis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilios Grosdis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilios Grosdis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilios Grosdis 17 Ocak 2002 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βασίλειος Γρόσδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilios Grosdis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Drangold yapmaktadır. Vasilios Grosdis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki B futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vasilios Grosdis'nin PAOK Thessaloniki B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vasilios Grosdis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilios Grosdis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasilios Grosdis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilios Grosdis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında PAOK U19

1 Temmuz 2021 yılında PAOK Saloniki B

Vasilios Grosdis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilios Grosdis şuan PAOK Thessaloniki B takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

Vasilios Grosdis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U17 takımında 17 numaralı formasıyla 25 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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