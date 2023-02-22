Vasilios Kafetzis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Kafetzis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilios Kafetzis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilios Kafetzis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilios Kafetzis 30 Ağustos 2004 tarihinde Rethymno şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βασίλειος Καφετζής şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilios Kafetzis Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vasilios Kafetzis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AO Episkopi Rethymnou futbol takımında oynamaktadır. AO Episkopi Rethymnou takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Vasilios Kafetzis'nin AO Episkopi Rethymnou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vasilios Kafetzis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilios Kafetzis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasilios Kafetzis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilios Kafetzis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında AO Episkopi

Vasilios Kafetzis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilios Kafetzis şuan AO Episkopi Rethymnou takımında oynamakta ve 68 numaralı formayı giymektedir.

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