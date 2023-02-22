Vasilios Karagounis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Karagounis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilios Karagounis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilios Karagounis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilios Karagounis 18 Ocak 1994 tarihinde Lamia şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βασίλειος Καραγκούνης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilios Karagounis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vasilios Karagounis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PS Kalamata futbol takımında oynamaktadır. PS Kalamata takımına 29 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Vasilios Karagounis'nin PS Kalamata ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vasilios Karagounis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilios Karagounis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasilios Karagounis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilios Karagounis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Udinese U19

1 Temmuz 2012 yılında Olimpiakos

12 Ağustos 2013 yılında Aris Selanik

30 Haziran 2014 yılında Olimpiakos

4 Ağustos 2014 yılında Reggina

30 Haziran 2015 yılında Olimpiakos

3 Ağustos 2015 yılında AEL Limassol

1 Şubat 2016 yılında Iraklis

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

12 Ağustos 2018 yılında Platanias

19 Eylül 2020 yılında Ermis Aradippou

18 Ağustos 2021 yılında Torpedo Kutaisi

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

29 Eylül 2022 yılında PS Kalamata

Vasilios Karagounis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilios Karagounis şuan PS Kalamata takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Vasilios Karagounis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U19 takımında 2 numaralı formasıyla 7 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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