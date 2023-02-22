Vasilios Katsoulidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Katsoulidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Vasilios Katsoulidis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vasilios Katsoulidis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.