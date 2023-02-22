Vasilios Katsoulidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Katsoulidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilios Katsoulidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vasilios Katsoulidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vasilios Katsoulidis 10 Nisan 2002 tarihinde Orestiada şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βασίλειος Κατσουλίδης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vasilios Katsoulidis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTS ACTION yapmaktadır. Vasilios Katsoulidis, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Olimpiakos Pire B futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire B takımına 6 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vasilios Katsoulidis'nin Olimpiakos Pire B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Vasilios Katsoulidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vasilios Katsoulidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Aris U17
1 Temmuz 2019 yılında Aris U19
31 Mart 2021 yılında Poseidon Mich.
30 Temmuz 2021 yılında Aris U19
13 Ağustos 2021 yılında FS Kozani
6 Ağustos 2022 yılında Olimpiakos B
Vasilios Katsoulidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vasilios Katsoulidis şuan Olimpiakos Pire B takımında oynamakta ve 76 numaralı formayı giymektedir.
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