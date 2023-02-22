Vasilios Kitsakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Kitsakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilios Kitsakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vasilios Kitsakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vasilios Kitsakis 24 Ocak 2003 tarihinde Ioannina şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βασίλειος Κιτσάκης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vasilios Kitsakis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Vasilios Kitsakis, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
PAOK Thessaloniki B futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vasilios Kitsakis'nin PAOK Thessaloniki B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Vasilios Kitsakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vasilios Kitsakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında PAOK U17
1 Temmuz 2020 yılında PAOK U19
1 Temmuz 2022 yılında PAOK Saloniki B
Vasilios Kitsakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vasilios Kitsakis şuan PAOK Thessaloniki B takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.
Vasilios Kitsakis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Yunanistan U17 takımında 18 numaralı formasıyla 13 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.
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