Vasilios Konstantinou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Konstantinou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilios Konstantinou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilios Konstantinou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilios Konstantinou 28 Mart 1995 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βασίλειος Κωνσταντίνου şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilios Konstantinou Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Thesprotos Igoumenitsas futbol takımında oynamaktadır. Thesprotos Igoumenitsas takımına 12 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Vasilios Konstantinou'nin Thesprotos Igoumenitsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vasilios Konstantinou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilios Konstantinou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasilios Konstantinou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilios Konstantinou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Acheron Kanal.

12 Temmuz 2017 yılında Thesprotos

Vasilios Konstantinou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilios Konstantinou şuan Thesprotos Igoumenitsas takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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