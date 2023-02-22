Vasilios Kontonikos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Kontonikos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilios Kontonikos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilios Kontonikos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilios Kontonikos 11 Ekim 2005 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βασίλειος Κοντονίκος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilios Kontonikos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Lamia 1964 futbol takımında oynamaktadır. PAS Lamia 1964 takımına 20 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Vasilios Kontonikos'nin PAS Lamia 1964 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vasilios Kontonikos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilios Kontonikos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasilios Kontonikos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilios Kontonikos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Eylül 2022 yılında PAS Lamia

Vasilios Kontonikos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilios Kontonikos şuan PAS Lamia 1964 takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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