Vasilios Kostika kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Kostika Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vasilios Kostika kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vasilios Kostika ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vasilios Kostika kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Kostika Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vasilios Kostika kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Kostika Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilios Kostika adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilios Kostika Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilios Kostika 4 Eylül 1999 tarihinde Lamia şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Yunanistan,Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Βασίλειος Κωστίκας şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilios Kostika Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KICK OFF SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Pontou futbol takımında oynamaktadır. Apollon Pontou takımına 28 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Vasilios Kostika'nin Apollon Pontou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vasilios Kostika Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilios Kostika isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Vasilios Kostika Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilios Kostika futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Olymp. Lamias

1 Temmuz 2017 yılında PAS Lamia U20

31 Ağustos 2018 yılında PAS Lamia

14 Ocak 2020 yılında APO Atalantis

30 Haziran 2020 yılında PAS Lamia

3 Eylül 2021 yılında GS Kallithea

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

28 Eylül 2022 yılında Apollon Pontou

Vasilios Kostika kimdir

Vasilios Kostika Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilios Kostika şuan Apollon Pontou takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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Vasilios Kostika nereli

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