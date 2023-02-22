Vasilios Kravaritis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Kravaritis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilios Kravaritis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilios Kravaritis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilios Kravaritis 3 Nisan 2002 tarihinde Volos şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βασίλειος Κραβαρίτης şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilios Kravaritis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IA Sports yapmaktadır. Vasilios Kravaritis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athens Kallithea FC futbol takımında oynamaktadır. Athens Kallithea FC takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vasilios Kravaritis'nin Athens Kallithea FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vasilios Kravaritis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilios Kravaritis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vasilios Kravaritis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilios Kravaritis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında AO Eleftherai

16 Ocak 2018 yılında Volos NPS U19

10 Nisan 2019 yılında Volos NPS

1 Temmuz 2021 yılında Panionios

28 Temmuz 2022 yılında Kallithea

Vasilios Kravaritis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilios Kravaritis şuan Athens Kallithea FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Ermis Volou

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.