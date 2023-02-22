Vasilios Mantzis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Mantzis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilios Mantzis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilios Mantzis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilios Mantzis 4 Aralık 1991 tarihinde Grammatiko şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βασίλειος Μάντζης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilios Mantzis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rosko Company yapmaktadır. Vasilios Mantzis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ionikos Nikeas futbol takımında oynamaktadır. Ionikos Nikeas takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Vasilios Mantzis'nin Ionikos Nikeas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vasilios Mantzis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilios Mantzis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasilios Mantzis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilios Mantzis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Triglia Rafinas

4 Ağustos 2015 yılında PGS Kissamikos

1 Temmuz 2017 yılında Volos NPS

1 Temmuz 2020 yılında Olympiakos N.

1 Ocak 2022 yılında Ionikos Nikeas

Vasilios Mantzis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilios Mantzis şuan Ionikos Nikeas takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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