Vasilios Papadopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Papadopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vasilios Papadopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vasilios Papadopoulos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vasilios Papadopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Papadopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vasilios Papadopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Papadopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilios Papadopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilios Papadopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilios Papadopoulos 28 Ocak 1995 tarihinde Kavala şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βασίλειος Παπαδόπουλος şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilios Papadopoulos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vasilios Papadopoulos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Almopos Arideas futbol takımında oynamaktadır. Almopos Arideas takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vasilios Papadopoulos'nin Almopos Arideas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vasilios Papadopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilios Papadopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Vasilios Papadopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilios Papadopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında PAOK

31 Ağustos 2014 yılında Apollon 1926

30 Haziran 2015 yılında PAOK

29 Ağustos 2015 yılında EN Paralimniou

30 Haziran 2016 yılında PAOK

19 Ağustos 2016 yılında Karmiotissa

27 Ocak 2017 yılında PAOK

31 Ocak 2017 yılında AO Trikala

30 Haziran 2017 yılında PAOK

25 Ekim 2017 yılında Iraklis

14 Ağustos 2018 yılında Kulüpsüz

29 Ocak 2019 yılında Iraklis

13 Eylül 2019 yılında AO Kavala

28 Eylül 2020 yılında GAS Ialysos

19 Temmuz 2021 yılında Doxa Dramas

3 Ocak 2022 yılında Pierikos

30 Ağustos 2022 yılında Almopos

Vasilios Papadopoulos kimdir

Vasilios Papadopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilios Papadopoulos şuan Almopos Arideas takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Vasilios Papadopoulos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vasilios Papadopoulos nereli

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