Vasilios Pelkas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Pelkas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vasilios Pelkas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vasilios Pelkas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vasilios Pelkas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Pelkas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vasilios Pelkas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Pelkas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilios Pelkas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilios Pelkas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilios Pelkas 16 Ekim 1999 tarihinde Giannitsa şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βασίλειος Πέλκας şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilios Pelkas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zafi Agent yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Almopos Arideas futbol takımında oynamaktadır. Almopos Arideas takımına 16 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Vasilios Pelkas'nin Almopos Arideas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vasilios Pelkas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilios Pelkas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Vasilios Pelkas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilios Pelkas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında PAE Veria U20

7 Ekim 2017 yılında Eth. Giannitson

1 Temmuz 2018 yılında AS Giannitsa

20 Ağustos 2019 yılında AO Trikala

16 Eylül 2022 yılında Almopos

Vasilios Pelkas kimdir

Vasilios Pelkas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilios Pelkas şuan Almopos Arideas takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

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Vasilios Pelkas nereli

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