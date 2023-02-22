Vasilios Poghosyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Poghosyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vasilios Poghosyan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vasilios Poghosyan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vasilios Poghosyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Poghosyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vasilios Poghosyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Poghosyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilios Poghosyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilios Poghosyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilios Poghosyan 4 Mayıs 1998 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Yunanistan,Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Βασίλειος Πογκοσιάν şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilios Poghosyan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vasilios Poghosyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ionikos Nikeas futbol takımında oynamaktadır. Ionikos Nikeas takımına 25 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Vasilios Poghosyan'nin Ionikos Nikeas ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vasilios Poghosyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilios Poghosyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Vasilios Poghosyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilios Poghosyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında AEK Athen U20

1 Temmuz 2017 yılında Ionikos Nikeas

14 Ağustos 2018 yılında APO Keratsini

13 Ekim 2018 yılında Ionikos Nikeas

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

25 Ocak 2020 yılında Ionikos Nikeas

Vasilios Poghosyan kimdir

Vasilios Poghosyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilios Poghosyan şuan Ionikos Nikeas takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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Vasilios Poghosyan nereli

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