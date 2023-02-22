Vasilios Politis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Politis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilios Politis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vasilios Politis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vasilios Politis 16 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βασίλειος Πολίτης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vasilios Politis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Vasilios Politis, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AO Episkopi Rethymnou futbol takımında oynamaktadır. AO Episkopi Rethymnou takımına 20 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Vasilios Politis'nin AO Episkopi Rethymnou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Vasilios Politis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vasilios Politis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
22 Eylül 2020 yılında GS Ilioupolis
20 Eylül 2022 yılında AO Episkopi
Vasilios Politis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vasilios Politis şuan AO Episkopi Rethymnou takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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