Vasilios Raftopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Raftopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilios Raftopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vasilios Raftopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vasilios Raftopoulos 22 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βασίλειος Ραυτόπουλος şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vasilios Raftopoulos Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AO Egaleo futbol takımında oynamaktadır. AO Egaleo takımına 24 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vasilios Raftopoulos'nin AO Egaleo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Vasilios Raftopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vasilios Raftopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
24 Ağustos 2022 yılında AO Egaleo
Vasilios Raftopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vasilios Raftopoulos şuan AO Egaleo takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.
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