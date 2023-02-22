Vasilios Raftopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Raftopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Vasilios Raftopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vasilios Raftopoulos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.