Vasilios Sifakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Sifakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilios Sifakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilios Sifakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilios Sifakis 27 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βασίλειος Σηφάκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilios Sifakis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFI Girit futbol takımında oynamaktadır. OFI Girit takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Vasilios Sifakis'nin OFI Girit ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vasilios Sifakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilios Sifakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasilios Sifakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilios Sifakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında OFI Girit

Vasilios Sifakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilios Sifakis şuan OFI Girit takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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