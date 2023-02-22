Vasilios Spinos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Spinos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilios Spinos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vasilios Spinos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vasilios Spinos 20 Ocak 2001 tarihinde Kifisia şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βασίλειος Σπίνος şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vasilios Spinos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTS CONNECTION yapmaktadır. Vasilios Spinos, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AO Egaleo futbol takımında oynamaktadır. AO Egaleo takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vasilios Spinos'nin AO Egaleo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Vasilios Spinos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vasilios Spinos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
24 Ekim 2020 yılında GS Kallithea
1 Ocak 2021 yılında F. Atlantic Owl
14 Mayıs 2021 yılında AE Kifisias
1 Ağustos 2021 yılında F. Atlantic Owl
2 Eylül 2022 yılında AE Kifisias
7 Ocak 2023 yılında AO Egaleo
Vasilios Spinos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vasilios Spinos şuan AO Egaleo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?AE Kifisia
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.