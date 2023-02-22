Vasilios Theologis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Theologis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilios Theologis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilios Theologis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilios Theologis 20 Temmuz 2002 tarihinde Karditsa şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βασίλειος Θεολόγης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilios Theologis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Anagennisi Karditsas futbol takımında oynamaktadır. Anagennisi Karditsas takımına 3 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Vasilios Theologis'nin Anagennisi Karditsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vasilios Theologis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilios Theologis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasilios Theologis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilios Theologis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağustos 2020 yılında Anag. Karditsas

Vasilios Theologis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilios Theologis şuan Anagennisi Karditsas takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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