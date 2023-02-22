Vasilios Triantafyllakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Triantafyllakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilios Triantafyllakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilios Triantafyllakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilios Triantafyllakis 2 Haziran 1998 tarihinde Kalamata şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βασίλειος Τριανταφυλλάκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilios Triantafyllakis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zafi Agent yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PS Kalamata futbol takımında oynamaktadır. PS Kalamata takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vasilios Triantafyllakis'nin PS Kalamata ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vasilios Triantafyllakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilios Triantafyllakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasilios Triantafyllakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilios Triantafyllakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında AEK Larnaca U21

1 Temmuz 2017 yılında Digenis Morfou

1 Temmuz 2019 yılında PAEEK Kyrenia

2 Ocak 2020 yılında PS Kalamata

3 Eylül 2021 yılında Almopos

1 Temmuz 2022 yılında PS Kalamata

Vasilios Triantafyllakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilios Triantafyllakis şuan PS Kalamata takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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