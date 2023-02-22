Vasilios Triantafyllakos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Triantafyllakos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilios Triantafyllakos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilios Triantafyllakos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilios Triantafyllakos 16 Temmuz 1991 tarihinde Serres şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βασίλειος Τριανταφυλλάκος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilios Triantafyllakos Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Vasilios Triantafyllakos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GS Ilioupolis futbol takımında oynamaktadır. GS Ilioupolis takımına 24 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vasilios Triantafyllakos'nin GS Ilioupolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vasilios Triantafyllakos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilios Triantafyllakos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasilios Triantafyllakos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilios Triantafyllakos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Od. Anagennisis

1 Temmuz 2011 yılında Aris Selanik

1 Temmuz 2014 yılında Panthrakikos

8 Ocak 2015 yılında Olymp. Volou

6 Ağustos 2015 yılında PAS Lamia

15 Ocak 2016 yılında Panserraikos

2 Ağustos 2016 yılında Agrotikos

17 Ağustos 2017 yılında AE Sparti

2 Temmuz 2018 yılında AO Trikala

29 Temmuz 2019 yılında PAE Chania

24 Ağustos 2022 yılında GS Ilioupolis

Vasilios Triantafyllakos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilios Triantafyllakos şuan GS Ilioupolis takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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